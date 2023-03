Messe Wels-Direktor Mag. Robert Schneider zeigt sich mehr als erfreut über den Verlauf der vom 01. bis 05. März 2023 abgehaltenen WEBUILD Energiesparmesse: „Wir konnten in Summe ein Besucher-Plus von rund 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreichen und können wieder an das Niveau von 2020 anschließen. In absoluten Zahlen haben rund 78.000 Besucher an den fünf Messetagen die Hallen am Messegelände in Wels besucht.“

Wurde der erste Fachbesuchertag (am 01. März) von einigen Ausstellern noch als „verhalten“ bezeichnet, änderte sich das Blatt am zweiten Fachbesuchertag komplett – der Zulauf war so stark, dass sich die Leute in den Gängen drängelten. Auf den Messeständen wurde es zeitweise richtig eng. Sehr zur Freude der insgesamt 355 Aussteller aus 10 Ländern, die auf der WEBUILD Energiesparmesse in drei Hallen auf rund 30.500m² Bruttoausstellungsfläche vertreten waren. 40 Aussteller davon waren laut Messe Wels sogar das erste Mal vertreten.