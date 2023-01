Niederösterreichs Landeshauptfrau-Stv. Dr. Stephan Pernkopf sprach sich in seiner Keynote ebenfalls gegen Technologieverbote und für Innovation aus. Da das Energiethema zum Sicherheitsthema geworden ist, seien auch Nachschärfungen notwendig: Zusätzlich zum massiven Ausbau von Wind- und Solarstrom werden in NÖ in naher Zukunft u. a. auch weitere Biomasse-Kraftwerke entstehen – damit bleibt auch die Wertschöpfung im Land. Auch Grünes Gas wird für Niederösterreich von Bedeutung sein. Einerseits in Form von Wasserstoff aus Überschussstrom, andererseits als Biogas aus Reststoffen.

Hier gelte es die Gasinfrastruktur zu erhalten und Grünes Gas allen Verbrauchern zur Verfügung zu stellen - auch Haushalten. Jeder Kubikmeter fossiles Gas der durch Grüngas oder Wasserstoff ersetzt wird, sei gut für die Umwelt - egal wo er zum Einsatz kommt. Dass sich Wiener Neustadt in NÖ als Wasserstoffhauptstadt etabliert, sei an dieser Stelle genauso angemerkt, wie die Tatsache, dass die Fachzeitschrift HLK Medienpartner der DACH-Gesellschaft für Wasserstoff (DACHGWA) ist und regelmäßig über die DACHGWA-Aktivitäten berichtet.