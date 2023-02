An den Fachtagen der WEBUILD Energiesparmesse am 01. und 02. März 2023 steht für HOLTER der fachliche Austausch mit den Kunden der Branche im Mittelpunkt. Die Geschäftsführer Jasmin Holter-Hofer, Michael Holter, Bernhard Karlsberger und Markus Steinbrecher laden dazu herzlich in Halle 20 (Stand C300) ein. Am 02. März 2023 geht nach Messeschluss die traditionelle HOLTER Standparty über die Bühne, bei der sich auch in diesem Jahr wieder die gesamte Branche trifft.