ZULuft Austria versteht sich als Forum für die gesamte österreichische Lüftungsbranche, um auf wissenschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Ebene ein höheres Bewusstsein für die Zukunft der Raumluft im öffentlichen Diskurs herbeizuführen. Das Ziel des Vereines ist dabei, eine gesetzliche Grundlage für gesunde Raumluft für Kinder in den Schulen und Kindergärten, für Kunden (m/w/d) in Geschäften und Gewerbeflächen, sowie für Mitarbeiter in Bürogebäuden und Produktionsstätten zu erwirken.

„Setzen wir uns gemeinsam dafür ein, dass die Raumluft aus der Selbstverständlichkeit in unser Bewusstsein tritt und einen echten Wert erhält“ – so der Tenor von ZULuft Austria. „Alle, die mitmachen möchten, sind im Verein herzlich willkommen“, sagt Wolfgang Hucek: „Als Verein stehen wir allen offen, die sich für das Thema Lüftung in Gebäuden und Raumklima stark machen wollen“.

Die Vereinsgründer gaben auch bekannt, dass „ZULuft Austria“ in Zukunft mit dem deutschen Fachverband Gebäude-Klima (FGK) kooperieren wird.

Das Fachwissen in Form vieler Normen, Positionspapieren, Fachartikeln und Studien ist vorhanden – bisher wurde diese (Wissens-) Kraft aber kaum „auf die Straße“ gebracht. Der neue Verein ZULuft - Zukunft Luft Austria möchte das in Österreich ändern.