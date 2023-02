Neu ist PluggEasy Basic, das kostengünstige Einstiegsmodell in die Wohnraumlüftung. Das Wohnraumlüftungsgerät verfügt über alle Basisfunktionen und Automatikbetrieb über den integrierten Abluftfeuchtefühler. Das flache Wohnraumlüftungsgerät ist für die Deckenmontage erhältlich. Die Passivhauskriterien lassen sich optional mit einem externen Vorheizregister erreichen. Auch die Erweiterungen von externen Komfortlösungen sind bei diesem System weiterhin möglich.

Erstmalig auf der Messe ausgestellt wird das neue PluggPlan Rundrohrsystem für die Verlegung in der Betondecke. Diese Lösung richtet sich an Bauprojekte im Neubau. Sie punktet mit einer minimalen Aufbauhöhe von 53 mm und ist erweiterbar auf bis zu 83 mm. Damit ist es das Betonsystem mit der niedrigsten Aufbauhöhe am Markt. Das PPR-Rundrohr überzeugt durch hohe Flexibilität in der Verarbeitung und Stabilität dank neuer Polymerzusammensetzung. Der optimierte Durchmesser des Rundrohrsystems bietet gute Verlegemöglichkeiten in der Filigrandecke und damit eine schnelle, einfache Montage.

Spannend für die Besucher des Pluggit-Messestandes auf der Energiesparmesse in Wels ist der Einsatz der VR-Brille. Mithilfe der Virtual Reality können vor allem Interessenten aus dem verarbeitenden Handwerk die Installation eines PluggEasy Gerätes „hautnah“ erleben.