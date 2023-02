In Halle 20 (Stand C40) präsentiert Fröling auf der WE BUILD Energiesparmesse (01. + 02. März: exklusiv für Fachbesucher; 03. – 05. März Publikumstage) seine große Bandbreite an Heizkessel-Lösungen im Bereich von 7 bis 1.500 kW. Pellets-, Scheitholz-, Hackgut-Kessel in den unterschiedlichsten Leistungsgrößen zählen genauso dazu, wie die große Auswahl an Warmwasser-Speicherlösungen oder die Kombi-Kessel.