In der im Dezember 2022 veröffentlichten Studie „Österreich Klimaneutral. Potenziale, Beitrag und Optionen zur Klimaneutralität mit erneuerbaren Energien“ des Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) wurde versucht zu zeigen, dass mit Österreichs Ressourcen/Potentialen an erneuerbarer Energie mutatis mutandis der Energieverbrauch zu einem Großteil abgedeckt und für unser Land Energiesicherheit geschaffen werden kann. Drei Rubriken Erneuerbarer Energien sind darin auseinerndergezogen, nämlich: Elektrische-, Biogene- und Thermische Energie. Für erstere gilt die Windkraft als kompetitiver Mitspieler.

Im Bezugssystem der Studie bestimmt unter anderem aber ein Ausbau von Erneuerbaren - so auch der Windkraft - die Möglichkeit mit, den Energiebedarf des Landes ohne Fossile bereitstellen zu können. In Österreich werden aktuell diverse Gesetzespakete sondiert und geschnürt, um dafür ein gesetzliches Rahmenwerk schaffen zu können.



Eine Energiewende und damit ein Ausbau von Erneuerbaren fordert aber auch eine Netzwende. Nicht nur die Stromnetze gehören ausgebaut, es werden an dieser Stelle auch Speichersysteme essenziell. Gerade bei Windkraft lehrt der status quo: Natürliche Schwankungen überfordern die Bestandsnetze jetzt schon und zwingen in Spitzenproduktions-Zeiten zu geziehltem Abregeln von Anlagen. Einige alternative innovative Technologien zum Gegensteuern in solchen Spitzenzeiten sind Power-to-Heat oder Power-to-Gas, die üblicherweise auch unter das Stichwort Sektorenkopplung genommen werden. Hier gibt es von diversen Vertretern den Ansatz, dass hierdurch die Effizienz des Gesamtsystemes gehoben werden kann, mindestens aber ein Produktionspotenzial, das sonst verloren ginge, - wenn auch mit Wirkungsgradverlusten - genutz werden kann.*

Um terminologisch an dieser Stelle Verknüpfungen zu binden, die Begriffe "Energiewende", "Netzwende", "Sektorenkopplung", "Energieeffizenz" liegen nicht nur nahe beieinander, sie hängen ineinander wie die Glieder einer Kette. So wäre es nicht zu viel, zu sagen, ein Ausbau von Erneuerbaren Energien fordert ein kohärentes Gesamtkonzept, das mindestens die erwähnten Konzepte - die Liste ist nicht vollständig - adäquat abholt, wenngleich ein paar derselben in Spannung zu einander stehen.