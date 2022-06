Erstes Windrad des ersten Windparks in Kärnten errichtet

Das Land hat bereits 58,8 Prozent Erneuerbaren-Anteil am Energieverbrauch und ist damit in Österreich Spitzenreiter. Bis zur Klimaneutralität ist es jedoch noch ein weiter Weg. Noch immer werden 11 TWh durch fossile Energien bereitgestellt. Wenn in Zukunft davon 50 Prozent eingespart werden können, muss die erneuerbare Stromversorgung verdoppelt werden, damit die Klimaneutralität erreicht wird. An dieser Stelle fordert Moidl noch weitere Anstrengungen des Landes, um Klimaneutralität erreichen zu können. Ganz konkret bringt er die Forderung der Errichtung von 140 Windrädern bis 2030 ein. Windkraft werde maßgeblich für die Energiewende in Kärnten sein, da ihre Haupterzeugung im Winterhalbjahr erfolge, so Moidl.