Wenn die Energiewende so kommen soll, wie nationale und internationale Ziele aktuell versprechen, dann braucht es Fachkräfte. Bis 2030 müssen in den kommenden Jahren 200 Umspannwerke neu errichtet oder ausgebaut werden, das Stromsystem braucht 12.000 zusätzliche Trafo-Stationen und 40.000 Kilometer an zusätzlichen Stromleitungen. Diese gewaltige Herausforderung könnten die Netzbetreiber nur bewältigen, wenn es gelinge, den bestehenden Fachkräftemangel zu überwinden. Darauf wies der Geschäftsführer der Netz Burgenland, Florian Pilz, beim Energiepolitischen Hintergrundgespräch des Forums Versorgungssicherheit am 2. März 2023 hin.

Die Sprecherin des Forums Versorgungssicherheit, Brigitte Ederer, nennt den Fachkräftemangel ein „Problem für den gesamten Wirtschaftsstandort, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fehlen auch in den Industrie- und Gewerbebetrieben, die sich mit Green Energy befassen."