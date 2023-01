In den kommenden Jahren sollen drei weitere Windparks folgen: In Niederösterreich plant Wien Energie die Errichtung eines Windparks in Ebreichsdorf mit 10 Windkraftanlagen. In der Steiermark will der Energiedienstleister in den kommenden Jahren den Windpark Steinriegel III (12 Windkraftanlagen) und Gruberkogel (9 Windkraftanlagen) errichten.