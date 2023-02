Photovoltaik genießt durch die momentane Energiekrise etc. geradezu einen Aufschwung in Österreich. Was erheblich zum Ausbau von PV-Anlagen beitragen kann, sind u.a. klare gesetzliche Vorgaben und adäquate Genehmigungsrichtlinien. Die einzelnen Landesregierungen spielen hier eine wesentliche Rolle. Auf ein Anregen der Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich (IWS), das Verbesserungen der Genehmigung von PV-Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen vorschlägt, präsentierte die Landesregierung Oberösterreich nun eine Reform ihrer PV-Strategie. Die empfohlenen Verbesserungen - Stichwort "Agri-PV" - möchten darin implementiert sein.*

* In einem gesonderten Onlineartikel lesen Sie über den Vorschlag der IWS zu einem konkreten Maßnahmenplan für eine offensive PV-Strategie Oberösterreichs. Agri-PV-Anlagen werden dabei explizit erwähnt, sie sollen einen wesentlichen Beitrag zur Deckung des Strombedarfs leisten und die landwirtschaftliche Nutzung optimieren. Zum Artikel kommen Sie hier: https://hlk.co.at/gebaeudeloes...