LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.(LONGi) wurde im Jahr 2000 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, das weltweit wertvollste Unternehmen für Solarenergietechnik aufzubauen. Mit der Mission "Die Sonnenstrahlen nutzen, um eine grüne Energiewelt zu schaffen" hält LONGi an seinem Markenimage "robust und zuverlässig, führend in der Technologie" fest, konzentriert sich auf technologische Innovation und baut fünf Geschäftsbereiche.

Seit 2015 hat LONGi Niederlassungen in Yunnan, China, und Kuching, Malaysia, gegründet, um die dortigen reichhaltigen Wasserkraftressourcen zu nutzen und saubere Energie aus sauberer Energie herzustellen. LONGi plant die Kombination von Photovoltaik und Pumpspeicherung von Energie an Orten, an denen Lichtressourcen im Überfluss vorhanden sind und an denen es außerdem ein Gefälle in Meeresnähe gibt. Es wird ein industrielles Modell der PV-Herstellung entwickelt, das von der PV-Leistung angetrieben wird.