Am 24. August gab Trina Solar bekannt, dass Vertex, sein firmeneigenes hocheffizientes monokristallines n-Typ-Siliziummodul, das auf 66 Stück hocheffizienten n-Typ i-TOPCon-Zellen mit einer Größe von 210 mm x 210 mm basiert, einen Rekordwirkungsgrad von 24,24 % für industrielle großflächige n-Typ i-TOPCon-Module erreicht hat.* Dies wird vom TÜV Nord unabhängig bestätigt.

* Welche (Haupt-)Arten von Solarmodulen es gibt und was vor allem der Unterschied zw. Mono- und Multikristallinen PV-Modulen ist, lesen Sie in folgendem Artikel: https://hlk.co.at/gebaeudeloes...