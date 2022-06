Lösungen für PV und Energiespeicher

Die Batteriemontage-Lösung Infini-Cell galt als eines der Highlights am Mersen-Stand auf der EES. Mit der laminierten und äußerst dünnen, einlagigen Sammelschiene mit lasergeschweißten Kontakten für Batteriebaugruppen, wird ein Produkt geboten, das äußerst platzsparend die Batteriezellen verbindet, gleichzeitig Temperatur und Spannung überwacht, Verdrahtungsfehler vermeidet und Schutz gegen Stöße und Vibrationen bietet. Die Vorteile der auf der EES vorgestellten zweiten Generation der Verbindungsplattform äußern sich in: Plus- und Minuspole können auf der gleichen Seite verbunden werden. Damit bleibt in der Architektur der Batterie-Packs die andere Seite komplett frei für das Temperaturmanagement.

Lionel Dubois, EES Sales Engineer, erklärt abschließend: „Während der Bereich Energiespeicherung auf der Smarter E Europe relativ klein ist, war diese Ausstellung in Bezug auf die Teilnehmer und Besucher von sehr hoher Qualität. Dank der innovativen Produkte, die wir vorgestellt haben, haben wir viele gute Kontakte geknüpft. Es war eine großartige Gelegenheit, Geschäftspartner zu treffen und Beziehungen zu wichtigen Akteuren der Branche aufzubauen.“