Am 5. Juli gab das State Key Laboratory of PV Science and Technology (SKL PVST) von Trina Solar bekannt, dass seine firmeneigene industrielle hocheffiziente PERC-Solarzelle mit einer Fläche von 210 mm×210 mm einen Wirkungsgrad von 24,5 % erreicht hat, der vom National Institute of Metrology, China, unabhängig bestätigt wurde. Sie stellt einen neuen Rekord für 210 PERC-Zellen aus monokristallinem p-Typ-Silizium auf. Dies ist das 24. Mal, dass Trina Solar einen neuen Weltrekord aufstellt, was die langjährige Technologieführerschaft des Unternehmens unterstreicht.