Auf dem Weg zu einer CO 2 -neutralen Gesellschaft wird Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen. Gemessen am heutigen Verbrauch verfünffacht sich Schätzungen zufolge der weltweite Wasserstoff-Bedarf bis 2050 auf rund 550 Millionen Tonnen. Für die Speicherung von Wasserstoff werden jedoch große Mengen an Energie benötigt. Bei der Verflüssigung geht etwa ein Drittel des Energiegehalts des Wasserstoffs verloren, was den Prozess weitgehend unwirtschaftlich macht.

In dem mit rund fünf Millionen Euro geförderten Horizont Europa-Projekt HyLICAL will ein Team unter Beteiligung des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR), der TU Darmstadt und des Start-up-Unternehmens MAGNOTHERM nun Technologien zur Speicherung von flüssigem Wasserstoff deutlich verbessern. Dazu setzt das Team auf magnetokalorische Materialien: Stoffe, die ihre Temperatur ändern, wenn sie in ein Magnetfeld gebracht werden.

Dr. Tino Gottschall vom Hochfeld-Magnetlabor Dresden (HLD) am HZDR erklärt: