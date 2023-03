Die Österreichische Gesellschaft der Kältetechnik (ÖGKT) veranstaltet regelmäßig „Stammtische“, bei denen Interessierte oft auch Kältetechnik-Anlagen besichtigen können. Was in Wien schon lange Zeit (an jedem zweiten Dienstag im Monat) der Fall ist, findet nun im Burgenland eine weitere Auflage: Am 30. März 2023 findet zum ersten Mal ein ÖGKT-Stammtisch im Burgenland statt, und zwar am Studienstandort der FH Burgenland in Pinkafeld. An diesem Tag sorgt die ÖGKT für einen besonderen Höhepunkt. Ein Truck der deutschen Firma Refolution wird vor Ort sein, um Interessierten ein mobiles Tieftemperatur-Lager zu zeigen. Die zwei Besonderheiten daran: Dieses rollende Tieftemperatur-Lager von Refolution arbeitet mit Kältetechnik, bei der Luft (R729) als Kältemittel eingesetzt wird! Und die im Lkw verbaute Technik schafft mit -40° C bis -110° C (!) äußerst frostige Temperaturen.

Die Refolution Industriekälte GmbH setzt diese Technik vielfältig ein, z. B. auch zur Lösungsmittel-Rückverflüssigung in der pharmazeutischen Industrie.