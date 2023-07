Europa befindet sich in einem Umschwung, geht es darum, Energiesektor, Wärmesektor und Mobilitätssektor von einer nicht-nachhaltigen Nutzung fossiler Energieträger in die Richtung einer nachhaltigen Nutzung erneuerbarer Energien zu rücken. Was unter dem Themenblock Energiewende oder gar Klimawende aktuell sprachlichen Eingang in brisante politische Diskussionen findet, liegt längst nicht mehr in ferner Zukunft. Es wird bereits forciert, Vorhaben wie die Dekarbonisierung verschiedenster Sektoren, damit einhergehend eine Sektorenkopplung oder gar die sog. Wärmewende in eine möglichst zukunftsfitte Praxis überzuführen.

Für den nationalen und internationalen Heizungsmarkt bedeutet dies eine Kehrtwende. Wie viele Technologien als Big-Player dieser Wärmewende schließlich in Frage kommen und ob all diese auch europaweit, nicht bloß in Österreich, so verstanden werden, sei erst einmal dahingestellt. Auch wenn Technologieoffenheit dabei einen Schlüssel zum Erfolg schmiedet, kandidieren Wärmepumpen (WP) hier ganz besonders – gewinnen sie doch einen Großteil der bereitzustellenden Wärmleistung aus der Umwelt und liegen im Interesse von Elektrifizierungstrategien oder Dekarbonisierungspfaden. Ein weiterer entscheidender Erfolgsfaktor dieser Technologie: Mit WP lässt sich nicht bloß energieeffizient heizen, diese können auch kühlen – ein Thema, das immer mehr an Nachfrage genießt und auch ganzheitlich betrachtet in die Energiewende hineingedacht gehört.