Im Hinblick auf die vorhin beschriebenen Phase-Down-Szenarien (egal, welches im Endeffekt tatsächlich käme) sollte man also jetzt eigentlich keine Anlagen mehr installieren, wo Hoch-GWP-Mittel wie R410A (mit einem GWP von 2.088) eingesetzt werden. Eigentlich.

Denn seit dem Vorjahr häufen sich Meldungen, wonach Kälte-Klimatechnik-Unternehmen in Österreich zum Teil bereits installierte Klimaanlagen im Gewerbebereich nicht in Betrieb nehmen durften oder sogar rückbauen mussten. Denn das in den Klimageräten (Luft-/Luft-Wärmepumpen) verwendete Kältemittel R32 wird von der Behörde im Gewerbebereich nicht akzeptiert!

Der Grund: In Österreich gilt die Kälteanlagen-Verordnung (KAV), auch wenn diese schon seit einigen Jahren nicht aktualisiert wurde. Deshalb finden sich in der KAV keine A2L-Kältemittel bzw. -Anlagenlösungen, wie es diese mit dem Kältemittel R32 aber aktuell gibt. Und in Personenaufenthaltsbereichen gewerblicher Bereiche dürfen keine Anlagen mit brennbaren Kältemitteln der Gruppe 2 oder 3 installiert werden. Laut Kälteanlagen-Verordnung dürfen in Personenaufenthaltsbereichen keine Split-Klimaanlagen mit mehr als 1,5 kg R-32 in Betrieb sein. Es dreht sich vor allem um den ArbeitnehmerInnen-Schutz.

Mit anderen Worten: Es gibt aktuell keine klare Rechtslage bei der Installation und Aufstellung von Kälte-/Klimatechnik-/Wärmepumpen-Anlagen im gewerblichen Bereich in Österreich (Restaurants, Kaffeehaus, Shoppingcenter,…), die genau regelt, wie mit Kältemitteln, die in irgendeiner Form brennbar sind (A2L, A3), umzugehen ist.

Die Behörde hält sich an die bestehende Verordnungs-/ Gesetzes-Lage und verbietet daher aktuell bei gewerblichen Anwendungen Klimaanlagen mit R32.

Die Verwendung von Klimageräten, die mit dem Kältemittel R410A arbeiten, ist laut KAV erlaubt. Dass R410A etwa den dreifachen GWP-Wert von R32 aufweist, sei genauso angemerkt, wie das Faktum, dass die derzeitige KAV im direkten Konflikt mit den Zielen der F-Gase-Verordnung steht.

Um etwaige Probleme bei der Abnahme von Klimaanlagen (Split-/Multisplit- sowie VRF-Geräte) im gewerblichen Anwendungsbereich in Österreich zu vermeiden, sind Kälte-Klimatechniker derzeit quasi gezwungen, auf R410A-Lösungen zurückzugreifen. Aber die Liste möglicher Hersteller, die Lösungen mit diesem Kältemittel anbieten und auch liefern können, ist mittlerweile sehr kurz.

Und eine Änderung dieser paradoxen Situation in Österreich scheint derzeit noch nicht in Sicht zu sein.