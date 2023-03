Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments (ENVI) hat am 1. März 2023 einem Vorschlag für die Novellierung der F-Gase-Verordnung zugestimmt, trotz Bedenken zahlreicher Branchen-Organisationen, dass die Vorschläge unrealistisch seien, eine Gefahr für die Wirtschaft/ Gesellschaft darstellen und die Klimaziele gefährden. Über diesen Entwurf wird Ende März 2023 im Plenum des EU-Parlaments abgestimmt. Würde auch der EU-Rat zustimmen, könnte die neue F-Gase-Verordnung voraussichtlich schon im 4. Quartal 2023 bzw. 2024 in Kraft treten, also relativ bald. Abgesehen von einer schnelleren und stärkeren Reduzierung der in der EU verfügbaren Kältemittelmengen hätten einige Verbote unmittelbare Auswirkungen auf die Betreiber von Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen, wie im Infobrief angeführt wird:



• Verbot von neuen stationären Kälteanlagen mit F-Gasen ab 2025



• Verbot von Monoblock- und anderen in sich geschlossenen Klimaanlagen und Wärmepumpengeräten mit F-Gasen ab 2026



• Verbot von stationären Split-Klimaanlagen und -Wärmepumpen mit Füllmengen von weniger als 3 kg F-Gasen ab 2027



• Verbot von Split-Klimaanlagen und Wärmepumpen mit F-Gasen mit Nennleistung unter 12 kW ab 2028



• Beschränkung von Split-Anlagen mit einer Nennleistung zwischen 12 und 200 kW auf Kältemittel mit einem GWP unter 750 ab 2028



• Verbot von F-Gasen in Split-Anlagen mit einer Nennleistung von mehr als 200 kW ab 2028



• Verwendungsverbot von F-Gasen mit einem GWP > 150 für Wartung und Service an stationären Kälteanlagen (mit Ausnahme von Chillern) ab 2024



• Verwendungsverbot von F-Gasen mit einem GWP > 2500 für Wartung und Service an Klimaanlagen, Wärmepumpen und Chillern ab 2024



• Aufgearbeitete oder recycelte F-Gase mit einem GWP < 2500 können für Servicezwecke bis Ende 2029 verwendet werden



Neben der F-Gase-Verordnung könnte auch die EU-Chemikalienverordnung REACH den künftigen Einsatz von fluorhaltigen Kältemitteln erschweren bzw. gänzlich unmöglich machen. Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) hat am 07. Februar 2023 den Vorschlag für ein Verbot der Herstellung, der Verwendung und des Inverkehrbringens von Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) veröffentlicht. Laut Definition zählen auch die meisten derzeit verwendeten F-Gase zur PFAS-Stoffgruppe. Ausnahmen sind R23, R32, R152a und R1132a. Voraussichtlich 2025 kann mit einer Entscheidung der Europäischen Kommission über diesen Vorschlag gerechnet werden.

In dem Infobrief der deutschen Branchenverbände in PDF-Form (zu dem man hier gelangt) werden die geplanten Verbote durch die F-Gase-Verordnung und die REACH/PFAS-Pläne der EU anhand konkreter Beispiele verdeutlicht.