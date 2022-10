Nachdem die derzeit gültige Fassung der KAV manche Kältemittel „nicht kennt“ bzw. anders klassifiziert, führt dies derzeit in Österreich u. a. dazu, dass z. B. Split-Klimaanlagen mit A2L Kältemitteln (wie R-32) im Personenaufenthaltsbereich von Gewerbebetrieben (mit Füllmenge über 1,5 kg) verboten sind! Dadurch steht die KAV aber im Widerspruch mit den Zielen der F-Gase-Verordnung der EU bzw. zum Gros der am Markt verfügbaren Geräte, die mit dem Kältemittel R-32 betrieben werden. Die derzeitige Lage ist also in mehrfacher Hinsicht kontraproduktiv. Aus diesem Grund startete die Österreichische Gesellschaft der Kältetechnik (ÖGKT) eine Petition zur umgehenden Aktualisierung der Kälteanlagenverordnung.

Wer diese Aktualisierungs-Forderung unterstützen möchte, findet die Petition auf der ÖGKT-Website als PDF.