Der Europäische Rat prüft nun die Parlamentsentscheidung, wobei eine komplette Zustimmung so gut wie ausgeschlossen ist, da bereits ein Gegenvorschlag des EU-Rats kurz vor der Abstimmung steht. Es wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kompromissverhandlungen zwischen Rat, Parlament und Kommission (Trilog) kommen. Änderungen sind daher noch möglich, wenn auch nicht mehr in allzu großem Umfang zu erwarten.

Die vorgenannten deutschen Kälteorganisationen teilen mit, dass sie sich trotzdem vor der Rats- und der Trilog-Entscheidung auf nationaler Ebene weiter dafür einsetzen, dass die teils realitätsfernen Forderungen in der Novellierung der F-Gase-Verordnung noch revidiert werden. Damit vertreten sie eigenen Aussagen zufolge die Interessen der überwältigenden Mehrheit der Kälte-Klima-Fachbetriebe und vor allem der Betreiber von Bäckereien, Rechenzentren, Metzgereien (Fleischhauereien), Krankenhäusern, Flughäfen, Hotels und Gaststätten, Supermärkten bis hin zur Lebensmittelindustrie etc. Hierdurch soll u.a. verhindert werden, dass Betreiber ihre Kühlanlagen frühzeitig austauschen müssen, weil kein Kältemittel mehr erhältlich ist oder dass es für bestimmte Anwendungen und Aufstellungsbedingungen einfach keine technische Lösung mehr gibt, was sicherlich zu wirtschaftlichen Problemen z.B. für Metzger, Bäcker und Gastwirte führen wird.