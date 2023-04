Auf der diesjährigen ISH in Frankfurt (von 13.-17.03.23) konnte die HLK bei einer Pressekonferenz am Messestand von Johnson Controls-Hitachi, globaler Hersteller von HLK-Produkten der Marke Hitachi Cooling & Heating, in Erfahrung bringen, dass man sich seitens des Unternehmens Hitachi mehr als bewusst ist über aktuelle Klima- und Energiepoltische Themen und den damit einhergehenden Chancen für Europa. So hieß die Devise bei der Pressekonferenz, man sei bereit, eine führende Rolle bei der Dekarbonisierung Europas zu spielen – unter anderem, wenn es um die Wärmewende durch erneuerbare Heizsysteme ginge. Dafür würden z.B. laufend Produktionskapazitäten erhöht werden, um auch dem gestiegenen Wärmepumpen-Bedarf gerecht werden zu können.

In diesem Kontext will auch erwähnt werden, gerade für diese gesteckten Ziele spiele die in Spanien liegende europäische Fabrik eine wichtige Rolle. Zum einen produziere man umweltschonend, wofür man drei Jahre in Folge die „Zero Waste to Landfill“-Zertifizierung erhalten habe, zum anderen entwickle man innovative Produkte, um dazu beizutragen, den CO 2 -Fußabdruck zu reduzieren. Dieses Werk in Spanien verfüge zudem über ein Entwicklungscenter, sodass die hauseigenen Lösungen speziell für Europa entworfen, konstruiert und hergestellt werden würden.