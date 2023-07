Für die Austrian Air & Cooling Innovention am 09. November 2023 haben wir einen coolen Austragungsort gefunden: die Ariana-Eventlocation in der Seestadt Aspern. Die wurde heuer mit dem BIG SEE Architecture Award 2023 ausgezeichnet und bietet alles, was eine gute Eventlocation ausmacht. Die Ariana-Eventlocation liegt direkt bei der U2-Endstation Seestadt in Wien 22 und ist auch mit dem Auto gut erreichbar (Parkgarage gegenüber der Ariana). Notieren Sie sich den Termin oder melden sich gleich zur Veranstaltung an! HLK/WIM/ÖGKT freuen sich über Ihre Teilnahme bei der Austrian Air & Cooling Innovention am 9. November 2023 in Wien!