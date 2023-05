Auch die Nachhaltigkeit der Technologie wird in der ITG-Studie unter die Lupe genommen. Um die Nachhaltigkeit von Energiesparmaßnahmen noch besser beurteilen zu können, rücken Themen wie geeignete Anforderungskennwerte und Ökobilanzierung in hocheffizienten Gebäuden zunehmend in den Fokus.

Verschiedene Studien haben in diesem Zusammenhang gezeigt, dass die Wahl des konkreten Lüftungssystems oder des Materials der Lüftungsleitungen eine untergeordnete Rolle spielt. Entscheidend ist vielmehr die grundsätzliche Entscheidung des Bauherrn für ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. Sie hat den entscheidenden Einfluss auf die Reduzierung der Heizkosten. Lüftungsanlagen mit WRG spielen daher eine wesentliche Rolle in der Ökobilanz eines Gebäudes und sind aus dem Kanon der Energiesparmaßnahmen nicht mehr wegzudenken.