Die Betriebsgebäude bestehend aus Material- bzw. Hochregalhallen und Werkhallen, wurden bezüglich Wärmeversorgung und -verteilung auf einen zeitgemäßen Standard gebracht. Vor dem Umbau versorgten noch drei Gaskessel mit einer Gesamt-Heizleistung von 1230kW aus dem Jahr 2007 das Areal mit Wärme. Diese wurden gegen 13 Stk. LW-Wärmepumpen mit einer Gesamt-Heizleistung von 740kW ausgetauscht. Parallel dazu wurde in puncto Wärmeverteilung auf Sabiatech-Deckenstrahlplatten umgestellt, die viel energiesparender arbeiten als die zuvor verbauten Lufterhitzer – dadurch wurde eine Leistungsminderung von 490kW erreicht. Die Deckenstrahplatten wurden auf eine Vorlauftemperatur zwischen 45°C und 50°C ausgelegt und sind dadurch ideal für den Betrieb in Kombination mit einer Mitteltemperatur-Wärmepumpenanlage geeignet.

Um die Wärme künftig hocheffizient und gleichmäßig in allen Hallen zu verteilen, wurden in den Altbauhallen die Deckenstrahlplatten in insgesamt 66 Bändern mit einer Gesamtbaulänge von 742 lfm. montiert und mittels Ketten an den Decken in Höhen von 8 bis 9m befestigt.

Durch die regenerative Wärmeerzeugung und den intelligenten Lösungsansatz zur Wärmeverteilung wurden in den Hallen verschiedenster Bauart Energieeinsparungen von ca. 40 % möglich. Denn anders als bei Lufterhitzern muss beim Einsatz von Deckenstrahlplatten nicht das gesamte Luftvolumen des Raumes erwärmt und umgewälzt werden, da diese nach dem Strahlungsprinzip funktionieren. Die Strahlungsheizung ist effektiver, weil die Wärmestrahlung (Infrarot-Strahlung „C“) die Luft durchdringt, ohne diese zu erwärmen. Es werden lediglich Objekte durch Absorption erwärmt. Diese Art der Nutzwärme/-kälte wird physiologisch günstig bewertet und vom menschlichen Organismus als wohltuend empfunden.

Durch diese Funktionsweise kann beim Einsatz von Deckenstrahlplatten bei gleicher Empfindungstemperatur die Lufttemperatur um ca. 3 Grad Kelvin geringer gehalten werden als bei einem konvektionsbasierenden System.