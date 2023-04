Mitgliederbefragung PV Austria : PV-Zubau: Rekordjahr 2022, sehr gute Auftragslage für 2023 erwartet

Mit einer Mitgliederbefragung will der Bundesverband Photovoltaic Austria das Stimmungsbild der österreichischen PV-Branche nachzeichnen. Wie war die Auftragslage 2022, was erwartet man sich für 2023? Welche Herausforderungen finden sich in der Branche aktuell und wie schätzen Verbandmitglieder diese bis 2030 ein? Lesen Sie hier z.B. wie Lieferengpässe, Netzzugang und Fachkräftemangel die PV-Branche plagen und welche Forderung man an die Politik stellt.