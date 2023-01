Der Bundesverband Photovoltaic Austria (PV Austria) freut sich, dass mit den am 24. Jänner 2023 vorgestellten konkreten Schritten im PV-Bereich zur „blau-gelben Energieunabhängigkeit“ nach den Ankündigungen im Frühjahr nun Konkretisierungen folgen. Erst im Oktober hob das Land Niederösterreich das Ziel für den PV-Zubau an – von 2.000 GWh auf 3.000 GWh PV-Strom. Zu diesem Ziel will das Land besonders durch die zwei vorgestellten Maßnahmen kommen: eine neue und sofort startende Förderung für PV-Überdachungen von bestehenden Parkplätzen und eine weitere Freigabe von Flächen für PV-Freiflächenanlagen. Die erste Zonierung wurde Ende letzten Jahres durchgeführt – noch im Laufe dieses Jahres sollen weitere Flächen dazukommen. Zudem begrüßt der Verband den geplanten, begleitenden Netzausbau.