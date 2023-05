Ein wichtiger Aspekt ist die Nachhaltigkeit des Deckenstrahlheizungssystems: Durch den klugen Aufbau ist KSP to go über 20 % leichter als 90 % aller anderen Deckenstrahlplatten am Markt, verspricht der Hersteller. Die leichteste Platte (2 m x 60 cm) wiegt 16 kg, die schwerste (3 m x 1,2 m) 48 kg.

Die aus Aluminium, Stahl und Mineralwolle gefertigten Elemente lassen sich am Ende des Produktlebens sortenrein trennen und wiederverwerten. Diese konsequent verfolgte Ressourcenschonung hat dem Konzept schon einige Auszeichnungen eingebracht.

KSP to go ist für Hallen (Garagen, Werkstätten, Produktion, Tischlereien, Feuerwehr, Bauhof,…) bis zu einer Größe von rund 400 m² mit einer Decken-Mindesthöhe von 3 Metern ideal. Einsatzbeispiele sowie weitere Informationen und Details zum KSP to go-System findet man online.

Für größere Flächen/ Objekte, die zu beheizen (und zu beleuchten) sind, hat RMBH auch noch andere Deckenstrahlplatten (mit LED-Beleuchtung) im Sortiment, die dafür besser geeignet sind.