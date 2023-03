In der Gemeinde Breitenbach am Inn, im Tiroler Unterland, wurde erst kürzlich am Gelände der 1951 errichteten Volkschule ein moderner Neubau errichtet, dem sogar ein EU-weiter Architektenwettbewerb vorrausgegangen war. Für die Anlagenkonzeption der Klimatisierung kam dabei moderne Gebäudetechnik von MTF-Samsung zum Einsatz.

Der ausführende Klima-/Kältefachbetrieb SAMO Therm Service GmbH realisierte hierbei im Frühjahr 2021 das Klimatisierungskonzept von 10 Klassenzimmern mit Wind-FreeTM Mini 4-Weg-Kassetten mit Quellluftauslass-Funktion. In der Bibliothek und Aula setzte man auf die Wind-FreeTM 360°-Kassetten im runden Design für eine optimale Luftverteilung mit maximaler Wurfweite. Insgesamt hat die Anlage nun, aufgeteilt auf 3 Kältekreise und 35 Inneneinheiten, eine Gesamtkühlleistung von 120kW. Auch die Lüftung wird über eine DVM-S Anlage mit Direktexpansionsventilen versorgt. In allen Innengeräten wurde aus hygienetechnischen Gründen der Samsung Virus-Doctor, ein Plasma-Ionisator, der Viren in der Raumluft mittels positiv geladener Ionen zerlegt und abtötet, eingebaut. Gesunde Raumluft und ein ideales Raumklima vervollständigen heute das modern architektonische Gesamtkonzept der Volkschule.

Näher Infos zu MTF-Samsung finden Sie unter: www.mtf-online.net/at