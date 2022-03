Partnerschaft der GC-Gruppe mit MTF Samsung

Thomas Werner, persönlich haftender Gesellschafter der Cordes & Graefe KG in Deutschland: „Der Fachschiene bieten sich in den kommenden Jahren enorme Potenziale. Deshalb werden wir mit der neuen Partnerschaft unsere Kompetenz im Bereich der Klima-/Kälte- und Wärmepumpentechnik erweitern und damit weiter an einem starken Vertriebs-, Service- und Informationsnetzwerk bauen, von dem wir alle profitieren. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in diesem Zuge Schritt für Schritt zu fundierten Experten ausgebildet. Gemeinsam mit unseren bewährten und unseren neuen Partnern nehmen wir unsere Verantwortung für das Fachhandwerk und nicht zuletzt für eine nachhaltige Gebäudetechnik wahr.“

Das Familienunternehmen MTF Samsung hat seinen Sitz in Schüttorf/D, nahe der niederländischen Grenze und betreibt Vertriebsbüros in Österreich und in der Schweiz. Mit seinen rund 70 Mitarbeitern (m/w/d) beliefert es Fachhandwerker im gesamten DACH-Raum und sorgt gemeinsam mit den „Frauen und Männern vom Fach“ für exzellenten Service in diesem hochkomplexen Fachgebiet.

Jörg, Guido und Uwe Schlätker leiten als Geschäftsführende Gesellschafter auch in Zukunft die Geschicke des Unternehmens.

Jörg Schlätker: „Intelligente Produkte und technische Kompetenz zusammenzubringen, ist zentraler Baustein unserer DNA. Als Exklusiv-Distributor für Samsung Kälte-, Klima- und Wärmepumpen in Deutschland beliefern wir das Fachhandwerk und sind Experten für alle Fragen in diesen Technologiebereichen.

Mit der GC-Gruppe wollen wir nun den nächsten Schritt gehen und unseren Beitrag leisten, um gemeinsam mit der Fachschiene die Infrastruktur fürs Fachhandwerk aufzubauen, die notwendig ist, um die Energiewende in die Tat umzusetzen.“