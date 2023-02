MTF/Samsung : Hocheffizienz-Wärmepumpe

„Innovation in the air“ – mit der neue Wärmepumpe EHS Mono HT Quiet wird die MTF Marken-Distributions GmbH (exklusiver Vertriebspartner für Samsung Klima- und WP-Systeme in D, Österreich-Tochter in Graz) ihrem besagten Leitspruch mehr als gerecht. Extrem effizient und leise – so Prädikate, die hier nicht fehlen. In natura darf man die neue Luft-/Wasser-Wärmepumpe auf der WeBuild, am Messestand der GC-Gruppe bestaunen.