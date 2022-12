Klimawandel und globale Erwärmung sind Themen, die immer stärker in das Bewusstsein der Klima-Kälte-Wärmepumpen-Branche rücken. Einen wesentlichen technischen Bestandteil von Klimaanlagen bildet nämlich der sogenannte Kältemittelkreislauf. Dieser bedarf der Verwendung eines Kältemittels. Einige solche Kältemittel tragen durch ein hohes Global Warming Potential – ausgedrückt im sogenannten GWP-Wert – negativ zur globalen Erwärmung bei. Natürlich mischt hier die Dosis das Gift. Dennoch lässt sich in der HLK-Industrie mit gezielten Auflagen für das Inverkehrbringen von Kältemitteln ein positiver Beitrag gegen die weltweite Erderwärmung und den Abbau der Ozonschicht erzielen. Für Zweiteres ziehen Fachleute auch das sogenannte Ozonabbaupotential – festgeschrieben im ODP-Wert – als Vergleichsbasis von Kältemitteln heran.

Um mit gezielten Auflagen hier einen positiven Beitrag leisten zu können, regelt die F-Gase-Verordnung das Inverkehrbringen von Kältemitteln insbesondere über den GWP-Wert. Es soll dabei sichergestellt werden, dass Kältemittel – speziell sogenannte fluorierte, also F-Gase – mit sehr hohen GWP-Werten durch solche mit niedrigeren ersetzt werden. Ein Kandidat, der sich in diesem Kontext für eine Substitution anbieten und aktuell im Sinne der F-Gase-Verordnung zulässig ist, ist R-32. Speziell in Bereichen, bei denen bislang R-410A zur Anwendung kam, wird in der Praxis immer häufiger R-32 mit einem wesentlich geringeren GWP eingesetzt – was, ohne nun ins Detail zu steigen, unter gewissen Umständen weitere Vorteile mit sich bringt.

Fieldpiece ist ein Unternehmen das Umsicht im Kampf gegen den Klimawandel zeigt – so auch, wenn es in der HLK-Branche um die Verwendung von umweltfreundlicheren Kältemitteln im Sinne der F-Gase-Verordnung geht. Niederschreiben kann sich diese Agenda in den Produkten von Fieldpiece – konkret, wenn diese für die Verwendung von umweltfreundlicheren Kältemitteln wie R-32 ausgelegt sind.