Mit der Idee eines Stabmessgerätes mit abnehmbaren und schnell auswechselbaren Messköpfen, um verschiedene Messwerte ermitteln zu können, begann 1990 die Firmengeschichte des Unternehmens Fieldpiece. Diese Idee ging rasch in die Umsetzung und es folgten weitere innovative Technologien, um Technikern ihre Arbeit erleichtern zu können. Fieldpiece stellt Werkzeuge, insbesondere Messgeräte und Detektoren, für Kälte-/ Klimatechniker her und will damit die Branche nachhaltig prägen – ihre Arbeitsweise soll einfacher, schneller und besser werden.Mit 32 Jahren Branchenerfahrung hat sich das Unternehmen mittlerweile eine marktführende Position in den USA gesichert – Marktanteil von 26% – und ist zu einer größeren Organisation angewachsen, die sich seit 2017 auch dem EMEA-Markt widmet.