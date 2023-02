In Halle 7 / Stand 7-125 können Interessierte Besucher der Chillventa am Stand von PERKEO die Produkte und Neuheiten besichtigen. Das Team um Yassine Hönes steht dabei jederzeit gerne Rede und Antwort.

Pünktlich zu dieser bedeutenden Fachmesse hat PERKEO, der schwäbische Anbieter professioneller Löt- und Schweißtechnik, auch seinen brandneuen Fachkatalog „Qualitätswerkzeuge für Kälte- und Klimatechnik 2.5“ in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht. Darin enthalten: ein hochwertiges Fachsortiment mit jeder Menge Produktneuheiten und Highlights.