Fieldpiece wurde vor 32 Jahren gegründet und hat sich von einer typischen Garagenfirma zu einer Organisation mit 118 Fachleuten in den USA und Europa entwickelt. Das Unternehmen hat sich immer auf HLK-Komponenten und -Werkzeuge wie digitale Verteiler, Vakuumpumpen und Lecksuchgeräte konzentriert. Heute ist Fieldpiece mit einem Marktanteil von 26,2 % US-Marktführer. 2017 wurde die globale Präsenz mit einem europäischen Hauptsitz und einem europäischen Lager erweitert. Im Unternehmen ist man stolz darauf, sagen zu können, dass man über ein Team von 15 Fachleuten verfügt, die sich dem EMEA-Markt verschrieben haben.

Alles begann mit einer Vision von Rej Harju, dem Gründer von Fieldpiece: Ein Stabmessgerät mit abnehmbaren Köpfen, welche von den Technikern ausgetauscht werden können, um verschiedene Messwerte zu nehmen. Es gab nichts Vergleichbares auf dem Markt, aber Rey wusste, dass HLK-Techniker auf ihrem Gebiet dieses vielseitige, flexible und erweiterbare Tool benötigten. Es sollte damit möglich werden mehrere Diagnosetests mit nur einem Gerät durchführen zu können. Und so wurde 1990 nach dreijähriger Testphase der HS24 Stabzähler geboren.

Seitdem hat Fieldpiece weitere Technologien entwickelt, wie den SMAN® Digital Manifold, der die Arbeitsweise von Technikern maßgeblich optimiert hat, die drahtlosen Job Link® Systemsonden, welche das Testen und Messen erleichtern, oder die Möglichkeit haben, das Öl in der Vakuumpumpe in nur wenigen Sekunden wechseln zu können.