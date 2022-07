Nach zweijähriger Pause ging heuer am ersten Juli Wochenende das größte weiße Fest Österreichs - „Baden in Weiß" presented by Sparkasse Baden & MTF SAMSUNG - erfolgreich über die Bühne. Am Samstag, dem 2.Juli, feierten insgesamt 25.000 Besucher in fünf Locations auf zehn Floors das 10-jährige Jubiläum von Baden in Weiß. Nomen est omen - so gab es wie üblich den Dresscode: "Nicht blau, nicht beige, nicht grau. Weiß!"