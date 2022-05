Air&Sky - Trox Branchentreff am Kahlenberg

Der neue Geschäftsführer der Trox Austria, Wolfgang Hucek - seit Nov. 2020 in dieser Position -, nutzte anschließend um 19:00 Uhr die Gelegenheit sich all jenen, die ihn bis dato noch nicht persönlich kennenlernen konnten, bei einer offiziellen Begrüßung vorzustellen. Die Spitze hat Humor, so entschuldigte sich Hucek gleich am Anfang der Begrüßung für die Lüftungsgitter im Vortragssaal. Ohne die traumhafte Location abzuwerten, meinte dieser, er sehe Optimierungsbedarf, Trox sei hierfür der Ansprechpartner.

Sich selbst die Frage stellend, warum der Branchentreff bereits zum 17. Mal stattfindet und was dafür der Erfolgsfaktor ist, verwies Hucek auf eine stimmige Antwort seiner Kollegen: Es sei mitunter das Netzwerken und das Austauschen der Grund, weshalb man hier ist.