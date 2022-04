TROX-Entrauchungsklappe EK-JS setzt neue Sicherheits-Maßstäbe

Die Klappe EK-JS wird in oder an Entrauchungsleitungen verbaut und hält Temperaturen bis zu 600°C stand. In ihrer größten Abmessung bietet die EK-JS den auf dem Markt einzigartigen lichten Querschnitt von 3,2 m2 bei höchster Druckstufe (1500 Pa). Möglich macht das eine optimierte Rahmen- und Klappenblattkonstruktion. Für möglichst geringen Druckverlust bei der Rauchableitung sorgen strömungsgünstige Klappenblätter und die Ausführung ohne Klappenblattanschlagwinkel.Neben einem geringen Energiebedarf durch strömungsgünstig optimierte Klappenkonstruktion kommt die EK-JS in den Nenngrößen von 100 X 100 bis zu 1250 X 2560 mm auf den Markt. Dies ermöglicht Volumenströme von 360m3/h (oder 110 l/s) bis zu 115.110 m3/h (oder 31.975 l/s). Die EK-JS-Serie ist gemäß der EN12101-8 und EN 1366-10 geprüft und ist verzinkt, in Edelstahl oder pulverbeschichtet erhältlich.