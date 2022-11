Die MTF Marken Distributions GmbH in Österreich ist Ansprechpartner für Klimatechnik-, Kaltwassersatz- und Wärmepumpen-Lösungen von Samsung, Galletti, Gorenje und Enerblue. Bis vor kurzem war das MTF Austria Team noch im steirischen Zettling beheimatet, zog aber kürzlich in neue Gefilde um.

Seit 02. November 2022 befindet sich das Unternehmen an der neuen Adresse, und die lautet Herrgottwiesgasse 125, 8020 Graz. Im Zuge des Umzugs änderte sich auch die Telefonnummer, unter der das MTF Austria Team nun in Graz erreichbar ist [neue Tel.: +43(0)316/ 41 80 30].

Was sich nicht geändert hat - die fachliche Kompetenz und gebotene Unterstützung des MTF Austria Teams für Fachleute im Kälte-Klima-Wärmepumpen-Bereich, die für ihre Projekte entsprechend energieeffiziente und wirtschaftliche Lösungen suchen.