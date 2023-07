Wie viele Technologien nun tatsächlich als Big-Player einer Wärmewende in Frage kommen und ob all diese auch europaweit, nicht bloß in Österreich, so verstanden werden, sei erst einmal dahingestellt. Auch wenn Technologieoffenheit dabei einen Schlüssel zum Erfolg schmiedet, kandidieren Wärmepumpen (WP) hier sicher ganz besonders – gewinnen sie doch einen Großteil der bereitzustellenden Wärmleistung aus der Umwelt und liegen im Interesse von Elektrifizierungstrategien oder Dekarbonisierungspfaden. Ein weiterer entscheidender Erfolgsfaktor dieser Technologie: Mit WP lässt sich nicht bloß energieeffizient heizen, diese können auch kühlen – ein Thema, das immer mehr an Nachfrage genießt und auch ganzheitlich betrachtet in die Energiewende hineingedacht gehört.

Wärmepumpen sind technologisch weit entwickelt und können schon heute vielfältig eingesetzt werden. In einer Presseaussendung des BMK - hinsichtlich der Diskussionsrunde am 04. Juli - hieß es kürzlich außerdem, bereits jetzt würden WP mit 1,4 Milliarden Euro die Wertschöpfung im Land erheblich steigern. Ob WP bis 2040 ein Viertel der Wärme für Gebäude und zwölf Prozent im Industriebereich abdecken werden - wie es in ebendieser Meldung auch hieß - knüpft sich natürlich noch an diverse Faktoren und zu überwindende Hürden. Ein entscheidender politischer Hebel in Österreich wird dabei u.a. das noch ausständige sogenannte Erneuerbare-Wärme-Gesetz(EWG) sein.