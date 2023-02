Christian Köfinger, Business Manager Heat Pump Technologies am AIT Center for Energy: "Wir freuen uns, gemeinsam mit der Firma Ochsner Wärmepumpen diesen wichtigen Baustein zur Dekarbonisierung der Gebäudewärme auf den Weg zu bringen. Speziell die Stadt Wien steht mit ihren rund 580.000 Gasthermen vor einer riesigen Herausforderung. In Bereichen, wo aus verschiedenen Gründen kein Anschluss an die Fernwärme möglich ist, bietet unser Ansatz einen effizienten Weg, um den Gebäudebestand mit klimafreundlicher Wärme zu versorgen."

"Das AIT ist im Bereich Forschung und Entwicklung von Wärmepumpen das europaweit führende Institut. Unsere Expertinnen und Experten entwickeln neue, innovative Methoden, bieten umfassende Dienstleistungen und nutzen modernste Laborinfrastruktur, um Wärmepumpenhersteller und -errichter von der Produktentwicklung bis zur akkreditierten Prüfung zu begleiten," so Thomas Fleckl, Leiter des Bereiches Sustainable Thermal Energy Systems am AIT Center for Energy.