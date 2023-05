Die extremen Energiepreis-Verwerfungen auf den Weltmärkten haben in der Bilanz 2022 ihre Spuren hinterlassen und den Umsatz des Unternehmens von 1.807,2 Mio. EUR (2021) auf 2.616,5 Mio. EUR gesteigert, das Operative Ergebnis (EBIT) wuchs von 30,6 Mio. EUR (2021) auf 103,2 Mio. EUR. Gleichzeitig hat die Energie Steiermark so viel wie nie zuvor in Nachhaltigkeits-Projekte investiert: In Summe flossen im Jahr 2022 217,4 Millionen EUR in neue Erzeugungs-Anlagen für Erneuerbare Energie und in den Ausbau der Netze.

Mit einer Bilanzsumme von 5.379,9 Mio. EUR (2021: 4.735,1 Mio. EUR) verfügt die Energie Steiermark über eine solide Basis für weitere Zukunftsinvestitionen. Das ausgezeichnete Bonitätsrating von Standard & Poors („A“) konnte auch 2022 gehalten und das Ergebnis im internationalen Nachhaltigkeitsrating GRESB mit 93 Punkten (2021: 89 Punkte) erneut verbessert werden.