Die Produktionsanlage „Renewable Gasfield“ wird unter der Projektleitung von E-Steiermark im südsteierischen Gabersdorf errichtet. Im Rahmen eines ganzheitlichen Power-to-Gas-Ansatzes wird erneuerbare Energie mithilfe von Elektrolyse in grünen Wasserstoff umgewandelt. Die Anlage wird an eine existierende Biogasanlage angeschlossen und mit einer neu errichteten Photovoltaikanlage gekoppelt. Dabei wird Wasser mittels des PEM-Elektrolyseurs ME450/1400 mit einer Nominalleistung von 1MW in Wasser- und Sauerstoff gespalten. Pro Tag werden so bis zu 450kg Wasserstoff produziert. Der so erzeugte grüne Wasserstoff kommt anschließend als emissionsfreier Energieträger im Mobilitätssektor oder in der Industrie zum Einsatz. Besonders hinsichtlich der Energiespeicherung ist der Power-to-Gas-Ansatz von Vorteil. Anders als bei herkömmlichen Batteriespeichern kann Wasserstoff problemlos und langfristig eingelagert werden.



Eine weiteres Teilprojekt der Anlage ist die Einspeisung des Wasserstoffs in das Erdgas-Netz. Hierbei wird der Wasserstoff mit Rohbiogas aus der gekoppelten Biogasanlage vermischt, wodurch das hochwertige Methan CO2-neutral weiterverarbeitet und so in das Erdgas-Netz eingespeist werden kann. Mit dem so erzeugten grünen Erdgas können jährlich 60 Einfamilienhäuser versorgt werden.