Bundesweit dienen rund 878.000 Gasheizungen und 521.000 Ölheizungen bei den Haushalten als Hauptheizsystem (Primäres Heizsystem nach überwiegend eingesetztem Energieträger und Art der Heizung 2021/2022). In der Steiermark sind mit rund 98.500 Stk. noch die meisten Ölheizungen installiert, gefolgt von Niederösterreich (83.000) und Oberösterreich (85.500).

Während die Anzahl der Ölheizungen in Österreich in den letzten 20 Jahren von 900.000 auf 521.000 Stück gesunken ist, ist die Zahl der Gasheizungen in diesem Zeitraum leicht gestiegen. Zu mehr als einer Verdopplung auf rund 34.000 Stk. kam es dabei in Tirol. Im Bestand liegt Wien bundesweit aber auf Platz eins, wo Gasheizungen bei 427.000 Haushalten (45 % der Haushalte) Hauptheizsystem sind - gefolgt von Niederösterreich (190.000 Stück) und Oberösterreich (94.000). Unter anderem durch die dicht ausgebaute Erdgasinfrastruktur sind Erdgaskessel aber auch im Burgenland (26 %) und Niederösterreich (25 %) häufig. Am "unabhängigsten" von Gas ist Kärnten - hier verwenden lediglich 3% der Haushalte eine Gasheizung als primäres Heizsystem nach überwiegend eingesetztem Energieträger und Art der Heizung (Stand:2021/2022).*