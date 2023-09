Die im Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) organisierten Hersteller haben am 05. September 2023 die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Die Marktstatistik zeigt, dass in den ersten sechs Monaten 2023 insgesamt 667.500 Wärmeerzeuger in Deutschland abgesetzt werden konnten. Das entspricht einem Plus von 44 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Treiber dieser Entwicklung sind nach wie vor Heizungs-Wärmepumpen mit 196.500 abgesetzten Geräten und einem Plus von 105 %. Gasbasierte Geräte tragen mit 385.000 abgesetzten Einheiten und einem Plus von 29 % ebenfalls zum positiven Gesamtergebnis bei. Auch Öl-Brennwertgeräte legten mit +102 % (48.500 Stück) deutlich zu.

Einzig Biomasse-Heizungen (Scheitholz, Pellets, Kombi-Kessel, Hackschnitzel) verzeichneten im 1. Halbjahr 2023 in Deutschland gesamt gesehen einen Rückgang von -13 % (auf 38.000 Stück), obwohl es auch hier positive Zahlen gibt (Scheitholz: +57 %).

Bei der Solarthermie wurden im 1. Halbjahr 2023 weniger Kollektoren in Deutschland abgesetzt: -31 % beträgt der Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dafür sind die Verkaufszahlen von Trinkwasser-Wärmepumpen gestiegen: Das Plus beträgt hier 158 % (42.500 Stück).

Mit Blick auf das Gesamtjahr 2023 geht der Verband in seiner Mitgliederbefragung davon aus, deutlich über eine Million Geräte abzusetzen – das erste Mal seit den 90er-Jahren!