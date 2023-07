Dieser hat sich bereits letztes Jahr und noch vor dem Ministerratsbeschluss im November 2022 auch entschieden gegen die angestrebte generelle Zentralisierungsverpflichtung im EWG ausgesprochen. Die gute Nachricht: Auch das EWG ist noch nicht verabschiedet - Nachbesserungen im Entwurf wären also noch möglich.

Doch worin unterscheidet sich der deutsche Weg vom Österreichischen? Ohne zu fragen, wer besser in Richtung Ziel, also ein Gelingen der Wärmewende, läuft - nun die Frage: Welche regulatorische Methodik spannt sich bei welchem Gesetzesentwurf und wirkt am Ende technologieoffener?

Vorsichtig und lax formuliert, könnte man sagen: Das GEG nähert sich mindestens der Neuerrichtung von Heizungsanlagen mit etwas Spielraum an, der prima facie technologieoffener wirkt. Im Kern zielt man hier darauf ab, dass künftig im Neubau nur noch Heizungen eingebaut werden dürfen, die mindestens zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden.*1

Anders beim EWG - hier sollen nämlich Verbote die Zugschnur spannen. So heißt es im aktuell vorliegenden Gesetzesentwurf des EWGs, 2.Abschnitt, §5:

"(1) Die Errichtung, der Einbau sowie die Aufstellung einer oder mehrerer Anlagen zur Wärmebereitstellung, die für den Betrieb mit flüssigen fossilen oder festen fossilen Brennstoffen oder mit fossilem Flüssiggas geeignet sind, ist in neuen Baulichkeiten ab 1. Jänner 2023 unzulässig.

(2) Die Errichtung, der Einbau sowie die Aufstellung einer oder mehrerer Anlagen zur Wärmebereitstellung, die für den Betrieb mit gasförmigen fossilen Brennstoffen geeignet sind, ist in neuen Baulichkeiten ab 1. Jänner 2023 unzulässig. Dies gilt nicht für neue Baulichkeiten, für die gemäß den bis dahin geltenden bundes- oder landesrechtlichen Regelungen eine Bewilligung vor dem 1. Jänner 2023 beantragt und erteilt wurde und nicht erloschen ist."*2

Einige Heizungstechnologien, die zwar mit fossilen Energieträgern betrieben werden können, sehr wohl aber auch mit Erneuerbaren (wie z.B. bei Gasheizungen insbesondere mit Biogas der Fall), werden hier de facto in neuen Baulichkeiten (wenn auch auf Gasheizungen angewandt und fehlt, was in (2) erläutert) verboten.

Ein "Phase-Out" für Öl, Flüssiggas und Kohle bis zum Jahr 2035 sowie ein "Phase-Out" für Gas bis zum Jahr 2040 (mit Ausnahmen) soll es auch geben.*3

Wollen wir nun etwas tiefer ins Detail steigen und erneut fragen, welche regulatorische Methodik der beiden Gesetze technologieoffener wirkt.

*1 Beim Ersatz einer Gasheizung in Bestandsgebäuden gilt diese Regelung ebenfalls, allerdings gibt es eine Übergangsfrist von fünf Jahren. Funktionierende Heizungen können also ohne Einschränkungen weiterbetrieben und bei Bedarf auch repariert werden. - In den nächsten 20 Jahren müssen alle Heizungen schrittweise auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Es soll Übergangsfristen und Ausnahmen, einen starken sozialen Ausgleich, und Förderungen geben. Ziel ist der klimaneutrale Gebäudebestand bis spätestens 2045. Für den Gesetzesentwurf vgl. auch: https://www.bundestag.de/dokum....; i.e.:https://dserver.bundestag.de/b... (Links zuletzt abgerufen am20. Juli 2023)

*2 Quelle: https://www.parlament.gv.at/ge...; i.e.: https://www.parlament.gv.at/do... (Links zuletzt abgerufen amv20. Juli 2023)