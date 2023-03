Hier brauche es eine umfassende, nationale Grün-Gas-Strategie, welche auch die Importe von Grünem Gas, den Umbau der Gasinfrastruktur Richtung Wasserstoff sowie die Schaffung eines europäischen Marktes für alle Arten von Grünen Gasen forciert. Weiteren Nachbesserungsbedarf sieht der FGW konkret bei:

Zukünftige Gaskosten

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Versorger bei Nichterfüllung der vorgeschriebenen Quote eine Pönale in Höhe von 200 Euro pro MWh zahlen müssen (zum Vergleich: der Großhandelspreis liegt derzeit bei ca. 45 Euro pro MWh). Die Höhe dieser Strafzahlung wird als Benchmark für den Biogaspreis herangezogen und bestimmt somit den zukünftigen Grüngaspreis. Gepaart mit der ebenfalls im Gesetzesentwurf vorgesehenen Regelung einer garantierten Abnahme des produzierten Biogases über einen Zeitraum von 15 Jahren besteht die Gefahr eines langfristig überhöhten Gaspreises.

Fördervolumen

Das Fördervolumen von 40 Mio. Euro nach dem derzeit in Begutachtung befindlichen Gas-Investitionskostenzuschuss wäre mit sieben neuen Biogasanlagen und ca. 15 umgerüsteten Anlagen pro Jahr ausgeschöpft. Damit können jedoch nicht kurzfristig ausreichend neue Biogasanlagen errichtet werden. Eine Erhöhung des Fördervolumens ist daher dringend erforderlich.



Bewilligungsverfahren

Ein weiteres zeitliches Problem ergibt sich aus der Dauer der Baubewilligungsverfahren für Biogasanlagen von zwei bis drei Jahren. Eine Beschleunigung der Verfahren ist unbedingt notwendig, um die im EGG festgelegten Ziele überhaupt erreichen zu können.

Preisfindung

Der von der Regulierungsbehörde festgelegte Preis soll sich, so der Entwurf, an den effizientesten zehn Prozent aller Anlagen orientieren (Vgl. Entwurf EGG §7(4.)2.). Es geht allerdings nicht aus dem Gesetzesentwurf hervor, woran die Effizienz dieser Anlagen gemessen wird und ob sich dieser Preis auch an den Absatzverträgen dieser Anlagen oder an den Gewinnschwellen orientiert. Aus Sicht des Fachverbands sollte jedenfalls jener Preis herangezogen werden, mit dem eine Biogasanlage gewinnbringend betrieben werden kann. Stefan Malaschofsky, geschäftsführender Gesellschafter der EVM Energieversorgung Margarethen am Moos GmbH: „Andernfalls wird kein Betreiber bereit sein, in Biogasanlagen zu investieren.“ Laut Studien liege der Break-Even aktuell bei 100 Euro je MWh.