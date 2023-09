Für das Gelingen der Energiewende setzt sich der Ausbau von Erneuerbaren Energien als eine Conditio sine quo non - dass dabei die Energienetze sozusagen ein Enabler der Energiewende sind, deren Effizienzsteigerung und Ausbau wie auch ein Ausbau von Speichern forciert werden muss, wurde bereits Anfang November letzten Jahres beim Trendforum der Interessenvertretung der E-Wirtschaft unter dem Slogan "Die Energiewende ist auch eine Netzwende" adressiert.



Zudem machte kürzlich der Bundesverband Photovoltaic Austria anlässlich des Endes der Begutachtungsfrist für den integrierten österreichischen Netzinfrastrukturplan (ÖNIP) auf die Dringlichkeit eines zügigen Ausbaues der Stromnetze aufmerksam.

Es gibt also klare Ziele und damit verbundene Aufgaben, die einem Ziel, dem Gelingen der Energiewende nämlich, die Pforten öffnen sollen. Doch die Herausforderungen seien komplex und im Detail würden dabei unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen - so zumindest der Befund einer hochkarätige Diskussionsrunde, die auf Einladung des Forums Versorgungssicherheit am Dienstag, 19. September 2023, den vielen Fragen rund um den Umbau des österreichischen Energiesystems auf den Grund ging.

Gleich eingangs stellte die Sprecherin des Forums Versorgungssicherheit Brigitte Ederer fest: