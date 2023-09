Im ÖNIP-Entwurf fehlt zudem ein Schlüsselbereich: Die Infrastruktur für Carbon Capture Storage (CCS), also die Speicherung von Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) aus Industrieanalagen im Untergrund. Ziel der unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid ist die Verringerung von Emissionen in die ⁠Atmosphäre⁠. Das CO 2 wird über umgerüstete Gasleitungen zu den Speicheranlagen (ehemalige Gasspeicher) abtransportiert und gelagert. Carbon Capture Storage ist vor allem für die Schwerindustrie in der Übergangsphase zur klimaneutralen Produktion eine wichtige Maßnahme zur Emissionsvermeidung. Carbon Capture and Utilization (CCU) geht noch einen Schritt weiter und verwendet das aufgefangene CO 2 für weitere Industrieprozesse. „Es gilt, die bestehende Gasinfrastruktur zu ertüchtigen und Netzteile für den CO 2 -Transport umzubauen“, betont Weinelt.